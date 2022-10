trend22: tenha estes casacos no seu armário

Com as temperaturas mais amenas, surge a necessidade de completar o look com um casaco.

Existem inúmeras versões desta peça, desde o trench coat ao bomber, do blusão ao maxi jacket, e por aí fora, mas o que é mesmo necessário é que comece já a escolher o modelo com que mais se identifica.

Se está à procura de casacos e ainda não encontrou a peça perfeita para esta estação, dê uma vista de olhos nas sugestões que temos para si.