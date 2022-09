trend22: as botas altas que vai querer ter no armário

A chegada do mês de setembro traz com ele, o início da nova estação e o regresso ao trabalho. É nesta altura que se começa a pensar que peças farão sentido manter e quais adicionar para completar os seus looks.

Sabemos que o calçado é fundamental e mais uma vez, as botas voltam a destacar-se, principalmente com o modelo pelo joelho. De tons neutros, estas funcionam na perfeição com vestidos, saias e calças, em looks mais descontraídos ou mais elegantes.

O ideal mesmo é optar pelas que fazem mais sentido para si e não dispensar este calçado fundamental para os dias mais frios.