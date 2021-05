Ténis na primavera? Claro que sim

Os ténis tornaram-se no modelo mais apetecível de todas as estações. O facto de serem um calçado extremamente confortável e que se adapta a todas as situações do dia a dia, fizeram deles o calçado must have não só do inverno, mas também da primavera.

Se precisa de renovar os seus ténis mais antigos, dê uma vista de olhos nas sugestões que temos para si.