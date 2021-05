Embora as botas de cano alto sejam mais associadas ao calçado de inverno, no mundo da moda, as combinações inesperadas são sempre as surpresas mais agradáveis. Como tal, as botas altas têm sido uma simpática surpresa, quando combinadas com vestidos leves de verão, por criarem um desequilíbrio inesperado com algo que “não faz sentido” conjugar, mas que resulta perfeitamente num look irreverente de primavera.

Inspire-se nestes looks para conjugar estes dois elementos “opostos”, para criar combinações super interessantes, pelo menos enquanto as temperaturas o permitem.