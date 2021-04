Há pessoas que se vestem de uma forma tão magnetizante ao ponto de termos de olhar uma segunda vez quando passam na rua. Fazem com que saber vestir pareça uma arte e, o bom gosto aparente ser um dom. Claro que ter um sentido estético aguçado ajuda a não passar despercebida quando passeia na rua, mas na verdade, construir um bom look é muito simples se seguir este truque com 3 simples passos:

O truque consiste em construir o look em 3 partes, com 3 tipos de peças diferentes: Uma peça de maior destaque, que seja tendência, ou que tenha um padrão/design mais arrojado; uma peça com algum interesse visual, mas que não seja o ponto focal do look (podendo ser uma textura ou detalhe especial), e por fim, uma peça básica para coordenar as outras peças em questão.

Esta regra não se restringe apenas aos elementos básicos do look, como o top, calças e sapatos – mas sim, pode e deve ser aplicada a joias, acessórios, malas e tudo mais. O que este truque faz é criar uma justaposição de 3 elementos diferentes, cada um com um nível de interesse visual diferente, para acrescentar complexidade ao produto final que é o seu look.

Conheça alguns exemplos de outfits que se encaixam nesta regra:

Neste look de Hailey Bieber podemos verificar que os sapatos assumem a peça de destaque, por terem uma cor tão fora do comum; a textura da mala faz com que esta seja a peça detalhe, por acrescentar um pouco de interesse visual; e por fim a peça “básica” que liga todo o outfit acaba por ser conjunto simples de calças e blazer monocromático.

Neste look em tons de roxo, a peça mais saliente são as calças, por ser um modelo trendy e por terem uma cor tão chamativa; a mala com um pequeno padrão e uma alça verde, é o acessório que acrescenta um detalhe. Por fim, a sweat oversized é a peça neutra que se conjuga com as duas outras peças.

Neste último look primaveril, a peça de destaque é o vestido com um padrão de riscas e mangas exageradas; as sandálias de corda acrescentam o detalhe e a mala preta liga todo o conjunto entre si.

Lembramos que não precisa de ter apenas 3 peças no seu look, para conseguir utilizar este truque. No total deve incluir estes 3 tipos de peças, mas não se fique por aí.