Decorar as unhas é uma tendência para todos os gostos, que pode ir desde as ideias mais simples aos desenhos mais elaborados.

Para quem gosta de ter unhas originais, ou quem tem curiosidade em experimentar ideias novas, estar em casa não tem de ser impeditivo de ter umas unhas incríveis.

E porque não aproveitar o momento para algumas pinceladas de criatividade na decoração das unhas? Em plataformas como o Youtube ou Pinterest, há tutoriais e ideias para todos os gostos.

Numa altura em que a falta de tempo não é um problema, a JD Sports apresenta duas formas de dar uma “nova vida” às unhas sem sair de casa, combinando-as com os pares de ténis eleitos para esta temporada.

Uma coisa é certa: vão ser um sucesso no Instagram.

1. Logomania nas unhas? Yes, please!

Depois do rápido crescimento da moda da nail art nas redes sociais e entre as bloggers de beleza e moda, as amantes de ténis e seguidoras da moda urbana não quiseram ficar atrás e começou assim uma nova tendência: unhas decoradas com os logos das marcas que usam todos os dias.

Com as suas próprias ideias e designs, as adeptas da “logomania” incorporam nas suas unhas os logótipos, como verdadeiros protagonistas, ou aspetos do branding de diferentes marcas, como Nike, adidas, Champion, Converse ou Puma.

Em casa, vale a pena experimentar e, neste caso, um fator a considerar é o tamanho da unha, que vai determinar as possibilidades para esta “explosão” de criatividade.

2. Combinar a cor das unhas com a cor dos ténis

Para as mais discretas, há outra forma de fazer parte da tendência sem arriscar muito: simplesmente combinando a cor das unhas com a cor dos ténis, optando por incluir um logo subtil numa ou duas unhas, ou simplesmente imitar a palete de cores do modelo preferido, ou mais usado nesta fase.

Esta é uma ótima maneira de participar nesta tendência, mais tarde na rua, sem chamar tanto à atenção, pelo que também vale a pena testar em casa.

Ainda que esta seja uma versão menos arriscada, também pode ser complicada, já que o difícil será decidir entre os pares preferidos.

Uma opção já a pensar no futuro é pintar as unhas com cores que se repitam nos novos modelos preferidos, evitando assim a escolha difícil do modelo eleito.