Com quatro concertos esgotados na Meo Arena em Lisboa, nos dia 21, 22, 23 e 24 de agosto, foi para o ar uma entrevista com Luan Santana no 'Jornal Nacional', da TVI, na noite de sexta-feira, dia 22 de agosto. O cantor traz a Portugal a digressão 'Luan ao Vivo na Lua' e falou também do facto de o concerto de hoje, 23 de agosto, ser transmitido na página de Youtube de Cristiano Ronaldo.

Além disso, o artista brasileiro foi ainda questionado sobre o casamento de Cristiano Ronaldo com Georgina Rodríguez. O casal anunciou recentemente o noivado.

"Achei lindo. Vamos fazer uma transmissão ao vivo para o meu canal e para o canal do Cristiano Ronaldo. O Cristiano é um grande amigo. Emociona-me muito o facto de ele gostar tanto das minhas músicas, da família dele gostar muito das minhas músicas. Todas as vezes que nos encontramos é muito simpático", começou por partilhar.

"A última vez foi na Passagem de Ano em que tive oportunidade de cantar no aniversário da mãe dele [Dolores Aveiro]. Foi com todo o prazer, com todo o coração, e agora desta vez surgiu esta grande parceria para fazermos. São espetáculos especiais e Lisboa merece um evento como este", acrescentou.

De recordar que Luan Santana atuou para Cristiano Ronaldo e restante família no final do ano passado e início deste ano, altura em que se celebrou a Passagem de Ano e o aniversário de Dolores Aveiro.