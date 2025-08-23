Kamala Harris terminou a semana com a comemoração de uma data especial. A ex-vice-presidente dos Estados Unidos celebrou 11 anos de casamento com Doug Emhoff e a data foi assinalada no Instagram.

Ao publicar uma fotografia de ambos, Kamala Harris escreveu: "Feliz aniversário, meu Dougie. Enches o meu coração de amor e sorrisos — obrigada por ser o melhor companheiro nesta aventura chamada vida."

Na imagem, o casal aparece de sorriso no rosto e num momento descontraído no que parece ser um restaurante.

Kamala Harris e Doug Emhoff conheceram-se em 2013, quando Chrisette Hudlin, amiga de Kamala Harris, lhe proporcionou um encontro às cegas.

Numa entrevista ao programa 'Sunday Morning', da CBS News, em janeiro de 2020, a ex-vice-presidente dos Estados Unidos recordou que não foi para o encontro totalmente às cegas, uma vez que esteve a fazer antes uma pesquisa no Google sobre aquele que veio a tornar-se seu marido.

"Sim", confessou Kamala Harris, enquanto Doug Emhoff sorriu e comentou: "Ah! Disso eu não sabia."

"Mas sim, a minha melhor amiga marcou-nos um encontro às cegas", explicou depois Kamala. "E ela disse: 'Confia em mim. Confia em mim'. Ela queria que eu simplesmente entrasse em contacto, e disse: 'Não pesquises nada sobre ele no Google'. E eu pesquisei", lembrou.

O casal acabou por dar o nó em 2014, em Santa Barbara, na Califórnia, como relata ainda a revista People. Na sexta-feira, dia 22 de agosto, completaram 11 anos de matrimónio, e Kamala não foi a única a assinalar a data publicamente.

Doug Emhoff também recorreu à sua página de Instagram para comemorar este dia especial e declarar-se a Kamala.

"11 anos! Apesar de tudo, o meu amor pela Kamala Harris só cresceu! Estou muito orgulhoso dela, ansioso pelo livro dela e entusiasmado com o que está por vir."

A People adianta que o livro a que Doug Emhoff se refere, '107 Days', falará da trajetória da candidatura de Kamala Harris à presidência dos EUA. Esta obra foi anunciada pela própria em julho.