Não há nada melhor do que ir de férias só com uma única preocupação: qual o fato de banho ou biquíni que se vai vestir diariamente. Com isto em mente é importante fazer-se uma segmentação entre os modelos intemporais, onde se deve apostar na qualidade e abrir um pouco mais os cordões à bolsa, e os modelos tendência, por norma com valores mais acessíveis. Desta forma dá para usar um modelo diferente durante as suas férias.

Veja as nossas sugestões que aliam tendência e preços low cost e desfile-os neste verão.