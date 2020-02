tendência: peças animal print

O padrão animal está de regresso nesta temporada e surge agora destacado nas peças em polipele com relevos. Desta vez, a serpente e o crocodilo são os “animais” em destaque e estas peças são para serem usadas complementadas com peças básicas, de modo a que o destaque do seu look recaia apenas nelas. Se ainda não se rendeu a estas está na altura certa para o fazer, inspire-se!