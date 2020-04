tendência: o regresso dos quadrados nas peças em Vichy

Volte atrás no tempo com este padrão que nos lembra as famosas toalhas de piquenique e inspire-se nestas peças para criar os seus looks.

O padrão Vichy está de volta nesta temporada e mais uma vez, os quadrados marcam a estação da primavera/verão fazendo-nos lembrar as famosas toalhas de piquenique. Agora que a única coisa que pode fazer por enquanto é inspirar-se e comprar peças online, inspire-se nas sugestões que selecionámos para si!