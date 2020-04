tendência: o regresso dos falsos pijamas

Agora que passamos mais tempo em casa é normal que deixemos as roupas mais elaboradas do dia a dia de parte, mas se é daquelas que já está farta de estar de pijama, mas não dispensa o conforto estas peças que temos para si podem ser uma excelente opção. Semelhantes aos pijamas, mas cheias de estilo descubra os looks em que deve e pode investir para estar perfeita em casa e acima de tudo confortável.