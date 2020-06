tendência: calçado confortável para o verão

Com a chegada das temperaturas mais quentes, os pés pedem para andar mais despidos e, por isso, os ténis e as botas tendem a ficar de parte nos looks. Além do calor, também é necessário optar por calçado confortável para aguentar os passeios a pé e foi a pensar nisso que selecionámos para si oito modelos.

Com sugestões para todos os gostos, surgem também algumas apostas para quem não dispensa de um salto confortável para o dia a dia.