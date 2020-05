tendência: o vinil está de regresso ao calçado

Uma das tendências que está de regresso neste verão é o vinil. Com um toque dos anos 80 e uma vibe mais futurista, o vinil volta a destacar-se no calçado e surge em chinelas, sandálias e até mesmo em sabrinas, que vão completar os looks mais frescos deste verão. Inspire-se nas sugestões que temos para si e aposte nesta tendência!