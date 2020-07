Uma das grandes tendências que surgiu com a quarentena foram os tank tops. Estes tops com inspiração militar e de manga cava, tornaram-se nos básicos essenciais para ter em casa e serem usados tanto com joggers, como com calções ou até mesmo com os pijamas.

De tons básicos, como o branco, cinza, verde, preto ou nude vamos dar-lhe algumas sugestões de looks para que saiba como deve usar e abusar desta peça must have.

Dê uma vista de olhos e surpreenda-se!