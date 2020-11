tendência: apaixone-se por estes casacos de pelo (sintético)

Não existe peça mais extravagante para compor um look, do que um casaco de pelo. Estes casacos estão de volta nesta estação e prometem ser o must have dos dias mais frios.

Curtos ou compridos, neutros ou coloridos, pelo menos um tem de fazer parte do seu armário e claro, opte sempre pelos de pelo sintético.

Dê uma vista de olhos nas nossas sugestões e inspire-se.