Aposte nos macacões de ganga para os seus looks

Agora que os comfy looks estão mais in do que nunca, o ideal é optar por peças que sejam práticas, fáceis de vestir e, acima de tudo, muito confortáveis.

Além da tendência do fato de treino, destacam-se agora também os macacões. Uma peça versátil, que combina com todo o tipo de calçado e que pode ser complementada ou não, com peças interiores.

De ganga clara, escura ou até mesmo preta, mais justo ou mais largo, aposte nestes macacões para usar e abusar no seu dia a dia. Dê uma vista de olhos nas nossas sugestões!