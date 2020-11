tendência: renda-se aos bodys mesmo no inverno

Os bodys são peças fáceis de vestir e de conjugar. Surgem em tons neutros para que possam ser usados com qualquer peça, tanto por baixo, como por cima.

Neste estação estas peças continuam a fazer parte do armário feminino e além das versões com alças, surgem as mais compostas com mangas e até gola alta.

Dê uma vista de olhos e aposte nestas peças.