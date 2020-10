Pode ser uma peça simples, mas a verdade é que a camisa branca tem muito que se lhe diga no armário feminino.

Considerada um must have de todas as estações, as camisas ganham destaque e deixam de ter apenas o corte básico, passando a ter várias modelagens que se adaptam a qualquer look.

Cintadas, oversize, com mangas abaloadas, ou até mesmo com textura, dê uma vista de olhos nas sugestões que temos para si e invista nestas peças para o seu outono.