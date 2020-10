Aposte no poder dos fatos para os seus looks

O que dizer destas peças que são perfeitas no armário feminino? Fáceis de conjugar, os fatos ganham novamente destaque nesta estação e surgem não só em opção de calças, como também com saias ou calções.

De cores básicas ou mais extravagantes e até mesmo com padrões, abuse dos fatos para os seus looks e brinque com estas peças para obter diferentes moods que variam entre o elegante, desportivo e casual.

Inspire-se nas sugestões que temos para si!