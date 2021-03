Com a chegada da primavera, os dias começam a ficar mais quentes e precisamos por isso adequar a nossa roupa à nova estação.

Segundo Bárbara Mendonça (Consultora de Imagem), esta é a altura perfeita para ver o que tem no guarda roupa e poder selecionar o que vai usar nesta estação, simplificando a escolha do que vestir diariamente.

Um guarda-roupa organizado e apenas com as peças que realmente usamos, torna o nosso dia a dia mais prático, diminuímos as possibilidades de errar no look e garantimos que tudo o que temos disponível nos fica bem e está de acordo com a nossa identidade visual.

Antes de mais, prepare-se e faça desta tarefa um momento especial.

Analise todo o guarda roupa de uma vez e, ao experimentar tudo o que tem, faça as seguintes perguntas:

- Esta peça de roupa ainda me serve?

- Favorece o meu corpo atual?

- Está em boas condições?

- É uma peça intemporal ou uma tendência ultrapassada?

- Usei na estação passada?

- Sinto-me confiante quando a uso?

- Representa quem eu sou hoje?

Depois de analisar peça por peça:

- Separe tudo o que já não faz sentido continuar no seu guarda-roupa, pode vender ou doar;

- Separe tudo o que precisa de um arranjo;

- Deixe de lado todas as peças que a deixaram indecisa, para rever daqui a alguns meses;

Agora é hora de voltar a arrumar. Ordene tudo de acordo com o seu espaço e conforme for mais conveniente para o seu dia a dia.

O mais importante é que todas as peças estejam visíveis, para que tire partido de tudo o que tem.