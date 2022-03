Entre o vermelho e o magenta, é uma das cores terciárias e surpreende pela panóplia de tonalidades a que as suas diferentes variações podem dar origem. Nos desfiles de apresentação das coleções para a primavera/verão de 2022, houve muitas marcas e criadores de moda a inspirar-se na versatilidade dos tons desta pigmentação para as suas propostas. Foi o caso da Versace, da Dior, da Cecilie Bahnsen e até da Marques'Almeida, etiqueta fundada por dois estilistas portugueses em Londres, em Inglaterra, em 2011.

Na passadeira vermelha da cerimónia de entrega dos Óscares, o rosa também foi a cor eleita por muitas das celebridades que marcaram presença no evento. A atriz, cantora e bailarina Demi Singleton, muito elogiada, envergou um vestido da Miu Miu com aplicações florais pretas. Maddie Ziegler e Olivia Culpo escolheram-na para as festas que se realizaram após a gala. As marcas de moda também apostaram forte no cor de rosa para as coleções que desenvolveram para esta estação, como pode comprovar já de seguida.