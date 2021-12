Os números não enganam. Sabia que 27% dos looks da Louis Vuitton que desfilaram em passarela na apresentação da coleção de outono/inverno de 2021/22 foram de festa? No caso da Paco Rabanne, foram 25%. Estas marcas estão, contudo, longe de serem as únicas. Em relação às coleções da temporada anterior, as propostas delineadas pelos criadores de moda das insígnias mais luxuosas tiveram um aumento de 69% no que se refere à utilização de brilhos e de metalizados.

Em oposição à enorme quantidade de homewear usada no último ano e meio, marcas como a Gucci, a Saint Laurent, a Miu Miu, a Louis Vuitton ou ainda Paco Rabanne reivindicam, nesta temporada, roupa de festa para uso diário, com a intenção de levantar os ânimos nestes tempos de pandemia prolongada. As etiquetas mais comerciais seguiram-lhes as pisadas e, esta estação, não faltam brilhos, tecidos metálicos e muita exuberância, como pode comprovar de seguida.