O amarelo junquilho e o amarelo manteiga são, a par do azul denim, do azul bebé, do verde, do fúchsia, do encarnado tomate, do rosa pastel, do branco brilhante, do preto e do cor de laranja, algumas das tonalidades mais em voga na primavera/verão de 2022. No caso do amarelo, há outros tons, mais ou menos intensos, que também acabam por se destacar esta estação. Se gosta destas cores vitaminadas, aposte nelas para fazer subir (ainda mais) as temperaturas nos dias de maior calor que se aproximam. Propostas no mercado não faltam, como pode comprovar de seguida.