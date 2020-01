Volume no antebraço

É verdade que mangas balão destacam a parte superior do corpo, podendo dar a impressão de braços mais largos, o que não é tão favorável para quem não deseja destacar essa região. Se é o seu caso, uma ótima alternativa é escolher versões em que o volume concentra-se apenas no antebraço.

Oversized

Aqui, a dica é combiná-los com peças mais justas e discretas, deixando a manga ser a protagonista do look.