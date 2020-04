Mantenha as suas mãos hidratadas durante a quarentena

Agora mais do que nunca temos a necessidade constante de ter sempre as mãos lavadas e desinfetadas e isso faz com que estas acabem por ficar mais ressequidas, devido a estas agressões. Os cremes hidratantes são por isso uma boa aposta, para manter as suas mãos sempre hidratadas e protegidas contra as agressões das lavagens constantes e também do frio.

Dê uma vista de olhos nas sugestões que temos para si!