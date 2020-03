Neste momento maquilhar a pele todos os dias para ficar em casa não é uma opção para todas as mulheres, mas há sempre quem goste de se manter apresentável para encarar estes dias da melhor maneira. De forma a não sobrecarregar a pele com base, vamos dar-lhe opções de produtos com uma cobertura mais leve e luminosa, para que consiga deixar a sua pele mais harmoniosa mas sem exagerar.

1. Synchro Skin (p.v.p sob consulta) Shiseido (shiseido.com); 2. Tinted Moisturizer (p.v.p sob consulta) Laura Mercier (sephora.com); 3. Lightful C 34.95€ Mac (lookfantastic.pt); 4. CC Cream 63.74€ Chanel (sweetcare.pt); 5. BB Cream Lingerie de Peau (p.v.p sob consulta) Guerlain (sephora.pt)