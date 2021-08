Não permita que qualquer tipo de descuido domine a sua aparência no momento em que decide ir à piscina. Bronzeie-se e dê mergulhos sem nunca perder o estilo, seguindo as tendências que importam na primavera/verão de 2021. E também sem abrir mão do conforto que tanto deseja, claro! Até porque cada dia de verão deve ser saboreado como se fosse único e ir a banhos, estando de férias ou não, torna-se absolutamente imprescindível nesta época estival. Faça-o com requinte com a nossa proposta de look.

No caso de ser mais apreciadora de biquínis, antes de se dirigir a um estabelecimento comercial ou até mesmo à loja de comércio eletrónico de uma marca de moda, nada melhor do que dar uma vista de olhos por alguns dos modelos que têm estado em destaque nas últimas coleções para se inspirar. O mais difícil será escolher, como irá perceber. Depois de ter tudo o que precisa para um dia de mergulhos na piscina, é só desfrutar, com conforto e elegância, dos momentos de lazer que a vida lhe proporciona.