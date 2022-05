Mais formal ou irreverente? Desportiva ou executiva? Hoje já não faz sentido ter de definir um estilo e sabemos que o torna as mulheres únicas é mesmo a multiplicidade de papéis com que driblam os dias.

A Alberto Oculista lança o mote: “Quem quer ser hoje? Seja você” e uma coleção pensada para inspirar mulheres e celebrar a sua individualidade e autoexpressão.

Esta nova linha de óculos de sol pretende ser bem mais do que uma simples coleção de moda, e quer passar uma mensagem de empoderamento ao celebrar a autoexpressão e dar liberdade às mulheres para serem quem quiserem: mais ousadas, clássicas, sofisticadas ou até rebeldes.

Sabemos que os óculos podem transformar um visual e, claro, um estado de espírito e passar de irreverente a sexy ou de executiva a desportista em segundos. Hoje em dia, os óculos estão mais do que nunca na moda e são um acessório imprescindível quando se cria um look. Afinal, qual dos estilos é que está a sentir ou qual gostava de mostrar? Estes são alguns exemplos:

Executiva

Normalmente, este estilo é usado por mulheres que jogam pelo seguro. Apostam num look mais tradicional e não se comprometem facilmente, dando preferência às peças mais clássicas. Cria uma atmosfera de segurança e eficácia. Nos óculos, podem apostar também nas linhas mais clássicas e retas.

Sofisticada

Mantém a confiança do clássico e junta-lhe peças mais modernas e descontraídas, criando um look mais moderno, personalizado e, acima de tudo, elegante. Apesar do ar mais tradicional ou da preferência por roupas de cores neutras, muitas vezes são os óculos que marcam a diferença, optando por algo mais personalizado.

Boho Chic

Misturando o estilo boémio com elegância, vai mais além e junta ainda pormenores étnicos e vintage. Apesar de misturar num só vários estilos e épocas – dos anos 20 aos 70 do século XX – e de transmitir a ideia de desprendimento, as mulheres que o usam normalmente estão atentas às tendências. Os óculos são também um destaque no look e há várias hipóteses, desde armações ou cores das lentes mais garridas ou a aposta em armações bem finas a contrastar com lentes grandes.

Girly

Transmite a ideia de tranquilidade e delicadeza. Vestidos, cores claras e acessórios também são favoritos. Quem opta por este estilo, transmite a ideia de elegância, fluidez e feminilidade. Os óculos condizem e procuram armações e cores leves que criem harmonia.

Casual

Quem escolha este estilo privilegia o conforto. Roupas mais largas e ténis fazem parte do visual das mulheres que escolhem este ar mais descontraído. Mesmo assim, gostam de estar bem vestidas e transmitem um ar cool e de quem tem uma vida prática, por isso, os óculos são também leves, facilmente ajustáveis ao rosto.

Sexy

Gostam de valorizar o corpo e a sensualidade e conseguem equilibrar este estilo com elegância. Roupas mais justas, transparências ou cores mais quentes são algumas das preferências usadas por quem aposta neste look. As armações estilo olhos de gato dão-lhe um realce especial e umas lentes maiores adensam o mistério.

Rebelde

Gostam de romper com as normas estabelecidas. Muita cor e roupas com cortes menos convencionais são uma aposta constante. Nos óculos, mostram também a ousadia em formatos mais originais. O resultado é um estilo muito único e personalizado.

Irreverente

Seguir as regras não está definitivamente na agenda destas mulheres. São criativas e gostam de usar padrões como lhes apetece. Podem misturar muitas cores ou até camadas de roupa de formas menos habituais. Nos óculos, o contraste também é a regra, e por isso, lentes e armações de todas as cores e formatos são bem-vindos. Enfrentam o mundo com uma personalidade bem definida e a ousadia é a linha que as define.

A versatilidade além-fronteiras

Quem estamos muito habituados a ver, e em várias versões nos seus inúmeros papéis no pequeno ecrã, é a atriz e modelo brasileira Juliana Paes, embaixadora da Alberto Oculista, e que dá a cara por esta campanha. Estas imagens são a prova da versatilidade que apenas um par de óculos pode ter para complementar um estilo ou a possibilidade de combinar e de ousar noutras versões para diferentes ocasiões.

Esta coleção será lançada pela primeira vez no Brasil e vai estar disponível tanto em pontos físicos de venda como na loja online. Após mais de 35 anos de experiência em Portugal, arranca assim um novo capítulo da marca na América Latina.

Por cá, pode visitar uma das mais de seis dezenas de lojas espalhadas pelo país ou aceder a albertooculista.com para escolher o modelo que a faz sentir-se mais consigo própria.