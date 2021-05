Se anda pelas redes sociais, provavelmente já segue "carradas" de influencers que, de uma forma ou de outra, acabam por publicar o mesmo tipo de conteúdos. Se sente que o seu conteúdo já começa a cansar, há algo que provavelmente estará em falta no seu feed, algo para cortar a monotonia - os mini influencers. Falamos, claro, de miúdos e miúdas cheias de pinta que, para além de nos darem um caso sério de baby fever, nos enternecem e inspiram com todo o seu estilo.

Conheça a Paloma, a Júlia, o Leo, a Stormi e a Worthy e siga-os para acrescentar fofura ao seu feed.

Paloma

A viver em Nova Iorque, mas de origem espanhola, Paloma é a miúda mais querida do Instagram. Os seus looks, sempre a condizer com o seu irmão bebé, são impecavelmente escolhidos pela mãe, Blanca. Por cá desconfiamos que se as bonecas ganhassem vida, Paloma seria uma delas.

Leo

Filho da rainha do Instagram - Chiara Ferragni, evidentemente - e do cantor Fedez, Leo tem 3 anos e já é presenteado com as roupas mais invejáveis de sempre pelas marcas que trabalham com a mãe. Os seus looks, sempre muito “à frente” e integralmente de designer, deixam-mos a morrer de inveja. Sim, este miúdo com 3 anos já se veste melhor que muita gente.

Júlia

Se ainda não conhece a Júlia, o que anda a fazer nas redes sociais? Filha de Madalena Abecasis, é uma das mini-influencers preferidas dos portugueses. Os seus looks, sempre muito divertidos, fazem as delicias dos seguidores da mãe.

Stormi

Rise and shine, se ainda não ouviu falar de Stormi. A filha de Kylie Jenner e Travis Scott - com apenas 3 anos - tem um estilo que todos nós gostávamos de copiar. Como se costuma dizer 'Filho de peixe sabe nadar', e ninguém fica chocado quando Stormi Webster já anda a reinar pelas redes sociais.

Worthy

A miúda com o sorriso mais amoroso das redes sociais iniciou a sua carreira de mini-influencer no TikTok e agora anda a aventurar-se pelo Instagram. Com apenas 11 anos, já é uma inspiração para todos os seus seguidores, mostrando que a Trissomia 21 não a define, desafiando barreiras todos os dias. Worthy é fascinada por fazer penteados, utilizando a sua irmã mais velha, Kat, como cobaia. Se ainda não a segue, acredite que vai valer a pena.