Já está na hora de deixar as cestas de praia no passado e embarcar na tendência do verão: as malas de praia.

As malas de praia estão se a tornar o novo acessório must-have para as it-girl. Com designs arrojados, cores vibrantes e detalhes elegantes. Esqueça as cestas sem graça e adote uma mala de praia que seja o seu reflexo nestes dias quentes. Além de serem superestilosas, as malas de praia também são práticas. Com compartimentos internos para organizar os seus essenciais, bolsos externos para fácil acesso aos objetos pequenos e alças ajustáveis para maior conforto durante o transporte, elas são projetadas para facilitar a sua vida na praia. Deixamos-lhe várias opções para todos os gostos.