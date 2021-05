O padrão floral já conta com largos anos de existência e se antigamente era usado apenas pelas classes altas, hoje em dia, é usado por todas as mulheres que procuram peças com um ar romântico, fresco e leve para os dias mais quentes.

Nesta estação o flower power está de regresso e promete ser um dos padrões que vai marcar esta primavera. Inspire-se nas nossas sugestões de peças e renda-se a este floreado.