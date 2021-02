Aprenda a fazer uma pulseira elegante em poucos minutos

Por menos de 10 €, consiga uma pulseira original, um modelo exclusivo, muito fácil de fazer em casa e que também poderá ser um útil presente para uma amiga, para um familiar ou até para os colegas. Um mimo para si que algumas das suas melhores amigas e até dos seus melhores amigos também vão querer ter. Para fazer uma pulseira como esta, vai precisar de uma tira de couro e de um fecho. No caso de ser um modelo feminino, pode optar optar por fechos mais coloridos e/ou trabalhados e exuberantes.

No caso de estar a pensar fazer uma pulseira com um design mais masculino, deve comprar um fecho metálico mais minimalista, que não tem de ser forçosamente prateado. Para além da tira de couro e de um fecho, vai também precisar de uma cola de fixação forte. Comece, numa primeira fase, por cortar a tira de couro à medida do pulso. De seguida, cole uma das metades do fecho em cada uma das pontas da tira de couro, seguindo as instruções de colagem da embalagem. Tem agora nas mãos a sua criação.