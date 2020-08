A ZALXNDRA, marca de moda independente nascida no Dubai mas com raízes internacionais, acaba de lançar um novo ensaio fotográfico para a campanha "Don't Forget Me Summer".

Apresentando vestidos de linho embelezados com bordados artísticos num ambiente grego inspirado pelo desejo de viajar, os looks coloridos da designer e empresária Anna Z. Alexandra visam relembrar a nostalgia dos seus dias de verão favoritos durante todo o ano.

Embora o verão possa chegar apenas uma vez por ano, a campanha "Don't Forget Me Summer" da ZALXNDRA abre uma janela ensolarada que deixa entrar toda a nostalgia da amada estação a qualquer momento.

Fotografada em diversos locais ao redor da Grécia, o destino foi escolhido pelas suas cores vibrantes, rica cultura e história, e um sentimento que capta de maneira única o espírito boémio do verão, representado nesta coleção de vestidos.

O bordado exclusivo das peças - cada uma cuidadosamente costurada à mão na Ucrânia - transmite a criatividade e a beleza dos meses de verão, transformando instantaneamente o sonho da estação em realidade.

Em tons como amarelo dourado, azul safira e rosa pôr do sol, estes vestidos encaixam perfeitamente num ambiente mediterrâneo romântico:

