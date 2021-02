O ano de 2021 está-se a preparar para ser mais risonho do que 2020, mas ainda que tenha que optar por uma cerimónia mais reduzida no que toca ao número de convidados, não deixe que esse seja o motivo para não ter uma cerimónia e festa inesquecíveis. Um dos pontos essenciais onde pode e deve apostar é num vestido arrebatador que ficará na memória de todos. Para tal escolhemos as tendências que parecem mais promissoras para as noivas de 2021.

Saias em camadas

Se procura algo diferente para o seu vestido de noiva, esta tendência é para si. A saia com várias camadas é um ponto de interesse visual para quem quer algo especial no seu vestido mas dispensa o trabalho extra de ter uma vestido com cauda comprida.

Loucos anos 20

Há exatamente uma centena de anos os vestidos de noiva usavam-se super adornados com brilhantes, pérolas e penas, para se comemorar o quão bom era viver. Estes anos 20, que estamos a viver, estão de facto a ser loucos, mas não pelas melhores razões, por isso aproveite o seu vestido para relembrar os outros anos 20 e celebre como se não tivesse havido 2020.

Crepe

Esta tendência é para as amantes de simplicidade. O ponto focal deste tipo de vestidos é precisamente a elegância que existe em vestir algo simples. Com linhas descomplicadas e sem grandes adornos, este tipo de vestido encanta o coração das noivas mais minimalistas.

Meio-brilho

Usar um vestido brilhante não é para todas as noivas, é verdade, mas esta tendência prima pelo brilho subtil que capta a luz nos reflexos e cintila levemente. Desde apliques a vestidos cobertos de brilhantes, quem apostar esta tendência certamente deslumbra à medida que dança pela noite dentro.

Arquiteturais

Este género de vestidos normalmente são simples e elegantes, mas têm um elemento arquitetónico colocado para criar um efeito dramático. Um compromisso perfeito entre a simplicidade minimalista e o arrebatador.

Neo-boho

Esta é a versão moderna da tendência boho que foi o deleite de todas as noivas no Pinterest, há uns anos atrás. O estilo boho com o toque de 2021 mantém o romance e o drama mas livra-se das penas e apliques que davam o aspeto hippie a que normalmente associamos este estilo. A nova versão do boho é elegante e requintada, sendo perfeita para um casamento no verão.