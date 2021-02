Casamento no civil? Estes são os looks em que deve apostar

Um casamento é um dos momentos mais especiais da vida de uma mulher. É o dia que tem que se sentir uma princesa do início ao fim, mesmo fugindo ao tradicional quer seja na festa ou no vestido de noiva como habitualmente o conhecemos. Se o objetivo for simplificar, pode utilizar na mesma um vestido branco, que marca o simbolismo do vestido de noiva, mas num modelo mais casual e prático.

Conheça as nossas sugestões para vestidos de noiva mais simples e discretos: