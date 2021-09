Para esta estação o desejo de incluir o dramatismo e o divertimento no calçado, fez com os designers optassem por modelos mais irreverentes, quer em termos de cores, quer em termos do calçado em si.

Brilhos, silhuetas XL, plataformas, stilettos e até botas de ski, fazem parte das tendências que marcaram as passerelles e que lhe mostramos agora para que também se possa inspirar.