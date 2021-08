trend21: traga a cor para os seus pés

Com a partida do verão, que já se vai pronunciando com os dias a ficarem mais curtos e com o “regresso às aulas” a tomar conta dos supermercados, o natural é que os nossos looks comecem a tender para cores mais outonais e escuras, deixando os rosas e os verdes que marcaram este verão de 2021 para trás.

Embora os primeiros dias de outono combinem bem com outfits menos coloridos, queremos que tenha pelo menos um apontamento de cor para se despedir do verão em bom. Para isso, aposte na cor para os seus sapatos e utilize-os para dar vida ao seu look de tons neutros.

Conheça os sapatos coloridos que tem que ter no seu guarda-roupa.