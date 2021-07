Um ano é o suficiente para vermos tendências irem e voltarem no mundo da moda e até agora, já assistimos às que vão, mas sobretudo às que ficam e que merecem um lugar de destaque durante os próximos anos.

Estamos a falar portanto, das botas de cano alto, das wide leg, dos fatos oversize, entre outros, que prometem perdurar no tempo e continuarem a ser itens de desejo durante a próxima estação.

Camisa colorida

As camisas são um dos must haves do armário feminino e se até algum tempo a branca era essencial, está agora na altura de juntar uma colorida.

Fato oversize

É uma das tendências mais in do momento e está longe de se ir embora. Os fatos oversize vão continuar a ser o outfit certo para completar os seus dias.

Colete de malha

Foi uma das grandes tendências de 2021 e continua, até porque durante os meses de verão, ele surgiu em versões mais frescas para que possa usar e abusar destes nos seus looks.

Wide leg

Caracterizadas por serem umas jeans largas e confortáveis, este modelo adequa-se na perfeição a qualquer ocasião, basta ser completado com a peça e calçado certo.

Sandálias de tiras

Tornaram-se um clássico no armário feminino. Com salto ou sem, aposte neste tipo de calçado que deixa os seus looks elegantes sem muito esforço.

Botas cano alto

Ideias para os dias mais amenos e frescos, as botas de cano alto continuam a ser um must have do calçado feminino. Ideais para usar com vestidos, calças ou até calções, e deixar os seus looks repletos de estilo.