trend21: o regresso dos clogs

Socas, tamancos, clogs ou até crocs – chame-lhes como preferir, mas uma coisa podemos garantir-lhe: vai falar muito deles nos próximos meses. Pode não ser o modelo mais bonito de sapatos que vai ter na vida, mas em termos de conforto e versatilidade nada ganha a estes sapatos. Pode combinar com vestidos, calças ou calções neste verão para alcançar um look super descontraído, ou, se for mais o seu género, pode optar por sapatos destes mas mais elevados, com correntes ou apliques, para um look mais elegante e edgy.

Dê por onde der, necessita de uns clogs na sua vida. Conheças os nossos favoritos: