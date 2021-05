Recentemente temos sido testemunhas do regresso triunfal de algumas tendências vindas das décadas de 70 e 90 e, não seria de espantar que a década em falta, a de 80, tivesse também o seu momento áureo e trouxesse consigo as tendências diretamente regressadas da era do Disco.

A altura em que tudo se queria em versão XL, os ombros exagerados e os fatos super-oversized, marcada pelo brilho e a euforia da música de Madonna e Cindy Lauper, não podia deixar de trazer tendências exageradas como o glitter, o veludo e as cores berrantes. Designers como IRO, Alberta Ferreti, Saint Laurent e até Chanel, têm incluído fortes elementos característicos da década em questão nas suas novas coleções – desde Chanel com ombros carregados, a Saint Laurent com bodies metalizados (combinados com bijuteria excessiva), é evidente que os anos 80, não vão passar despercebidos em 2021.

Inspire-se nestes looks e conheça as tendências que estão de regresso dos anos 1980, e quem sabe não as encontrará no fundo do guarda-roupa da sua mãe.

Corset belts

Glitter

Make-Up arrojada

Veludo

Ombros oversized

Fato oversized

Metalizados