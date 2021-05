Estes tons de verde vão destacar-se neste ano

Se ainda não se rendeu à cor verde, está na altura de o fazer agora. A diversidade de tons desta cor é um dos must have desta estação, que vai deixar os seus looks com a vibe da natureza.

O verde é um dos tons mais cativantes deste ano. O facto de nos remeter à natureza traz com ele um sentimento ainda mais especial e nesta estação ele surge como um must have, não só em peças, mas também em calçado e acessórios. Inspire-se nestes tons de verde e construa looks tendência e repletos de estilo.