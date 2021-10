A moda tem vindo a mudar ao longo dos anos, tal como sabemos, e a forma como esta se apresenta também. Se antes as revistas eram o ponto chave para identificar as tendências, hoje as redes sociais tornaram-se o lugar de destaque.

Tornou-se “normal” passar horas no feed do Instagram a recolher inspiração de looks, guardá-los e trazê-los para a nossa realidade. Posto isto, vamos mostrar-lhe quais as tendências mais vistas nesta rede e as quais pode usar já para se inspirar nos próximos looks.

Saia plissada

Este modelo de saia midi está de volta a esta estação e pode ser desconstruída com malhas pesadas ou até mesmo sweats, para fugir à tradicional camisa.

Calças cargo

Mais uma grande tendência deste outono/inverno. As calças cargo trazem o estilo militar aos seus looks e por isso, são uma grande aposta para quem não tem medo de arriscar.

Estilo boho

Diretamente dos anos de 1970, o estilo boho vai estar mais uma vez presente nesta estação e promete adicionar cor e irreverência aos seus looks.

Vestidos puffy

Dê destaque aos seus vestidos ao apostar em peças diferentes e que contem uma história por si próprias.

Calças estampadas

Não existe nenhum padrão predefinido e por isso, só precisa de escolher o que mais gostar e construir o seu look a partir daí. Uma sugestão, opte sempre por básicos para as peças de cima.