Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga, Hermès e Dior são algumas das marcas de luxo detentoras dos modelos de malas mais icónicos do mundo.

Desejadas por muitas mulheres, fazem parte dos closets de várias fashionistas e celebridades que apostam em malas de luxo para terem bons acessórios nos seus looks.

Embora não estejam ao alcance de todas as carteiras, mostramos-lhe os modelos que mais sucesso fizeram e continuam a fazer no mundo. Dê uma vista de olhos!

Chanel – 2.55

A icónica 2.55 da Chanel é uma das malas de luxo mais desejadas pelas mulheres. Caracterizada pelas suas alças de corrente e efeito acolchoado, inovou o mundo dos acessórios na década de 1950. É sem dúvida o modelo de mala mais marcante na história da marca.

Louis Vuitton – Speedy

Esta mala em formato de baú é um dos modelos mais cobiçados da marca. Prática e bastante elegante, é perfeita para guardar tudo o que necessita para o dia a dia.

Yves Saint Laurent – Monogram Kate

Perfeita para dar um toque mais elegante ao seu look, a Monogram Kate é caracterizada pelo seu tamanho mais pequeno e pela particularidade de ser usada à tiracolo.

Hermès – Birkin

Inspirado em Jane Birkin, este modelo é sem dúvida um clássico e um ícone da marca. Usada por várias fashionistas e celebridades, está disponível em várias cores e tamanhos.

Longchamp – Tote Bag L

As clássicas malas de lona da marca são sem dúvida intemporais. Práticas para usar no dia a dia e levar consigo sempre que precisar, completam qualquer look e estão disponíveis em várias cores.

Balenciaga – Lariat

A it bag da marca é um acessório indispensável para o trabalho e por isso, esta work bag encontra-se disponível em diversas cores e texturas.

Dior – Lady Dior

Inspirada na Princesa Diana, este modelo é o mais adorado de todos os tempos. Conhecida pelo seu tamanho e variedade de cores, este é sem dúvida o modelo mais feminino da lista.

Chloé – Faye

Para além de ser a it bag preferida de algumas fashionistas, ainda marca presença em muitos looks de street style.

Céline – Nano

É sem dúvida um best seller da marca e, por isso, faz as delícias de muitas fashionistas e celebridades. Encontra-se disponível numa variedade de cores e aquilo que a distingue é, sem dúvida, o facto de ser também um modelo tricolor.

Gucci – Dionysus

É o modelo mais recente de todos os apresentados, mas nem isso lhe tira o seu protagonismo. Esta mala já se tornou um ícone da marca e é frequente vê-la nas mãos de várias fashionistas.

