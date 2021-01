De acordo com um estudo da ourivesaria de luxo Goldsmiths, no Reino Unido, um quinto dos entrevistados, 20%, admitiu nunca ter limpo as suas joias - incluindo relógios e anéis.

A maioria também não tira o relógio ou joias quando cozinha (69%), enquanto faz bricolage e DIY (68%) ou no ginásio enquanto se exercita (66%), potencialmente levando a um acumular de resíduos, poeira e germes.

Dos que limpam as suas joias, apenas um em cada dez (9%) optou por levar as suas peças a uma joalharia para as limpar profissionalmente, com quase dois terços (63%) a optar por limpar as peças eles próprios, em casa.

O método mais popular de limpeza de joias em casa era passar um pano macio (23%), seguido de uma simples mistura de sabão e água (15%). Pouco mais de um em dez (12%) havia usado produtos de cuidados específicos para joalharia.

Outros métodos de limpeza DIY envolviam o uso de itens encontrados pela casa, incluindo Coca-Cola, gin e pasta de dentes.

Quais os métodos de limpeza que realmente funcionam? Os especialistas da Goldsmiths respondem

Ketchup

Surpreendentemente, este favorito doméstico pode realmente ajudar a iluminar os seus produtos de prata. No entanto, deixá-lo na joia por mais de cinco minutos pode causar danos devido aos níveis de acidez. Por isso, tenha cuidado.

Pasta de dentes

Sim, este realmente funciona e pode ser usado em quase todos os itens - menos pérolas - que se encontram na sua caixa de joias. Basta esfregá-los com uma escova de dentes de cerdas macias.

Coca Cola ou Soda

Embora em teoria possa usar a Coca Cola para limpar metais, também pode ser usada para remover a tinta ou ferrugem em metais e, como tal, pode ser bastante abrasivo quando usado em joias durante muito tempo e se não enxaguar completamente após a limpeza. Por isso, use com cuidado.

Mistura de água com lixívia

Evitar a todo o custo! A lixívia pode ser extremamente prejudicial para as suas joias, especialmente se não obter os níveis de mistura correta. Na realidade, a lixívia pode transformar as suas joias de prata em preto.

Embora a limpeza das suas joias em casa seja normalmente segura e não danifique os itens, os especialistas da Goldsmiths aconselham que é essencial usar os produtos e métodos corretos.

Tipo de joalharia/frequência com que deve ser limpa

Ouro: Uma vez por semana

Prata: Uma vez por semana

Platina: Polir a cada poucas semanas, mas a cada 6 meses para uma limpeza profissional

Diamantes: Uma limpeza leve a cada 2-3 semanas/uma limpeza completa a cada 6 meses

Pedras semi-preciosas: Uma vez por semana

Bijuteria: Uma vez a cada poucos meses/quando começa a parecer estragado

Pérolas: Limpe após cada uso

Ouro e prata (incluindo rose gold, branco e peças folheadas)

créditos: Goldsmiths

Uma simples mistura de sabão ou detergente líquido e água funciona bem para limpar metais preciosos. Certifique-se de usar uma escova de cerdas macias, como uma escova de dentes de bebé, e esfregue suavemente. Em seguida, lave os resíduos com água e deixe secar. Para prata, use polidor de prata para dar um brilho extra às suas joias e para remover quaisquer sinais de manchas.

Platina

Siga as mesmas etapas para ouro e prata, mas com menos frequência.

Diamantes

Uma mistura de amoníaco e água ajudará a manter os diamantes a brilhar e não lhes causará nenhum dano no processo.

Pedras preciosas e semipreciosas

Embora sabão e água morna funcionem bem ao limpar pedras preciosas, como esmeraldas e safiras, a temperatura da água deve ser muito mais fria do que para limpar metais correndo o risco de rachar ou danificar as pedras. Como tal, opte por água morna ao criar a sua mistura.

Pérolas

créditos: Unsplash

As pérolas podem ser muito delicadas, no entanto, ao contrário de muitas outras joias, ficam realmente mais luminosas com o uso devido à oleosidade da pele. Pode limpar as pérolas sozinho, mas certifique-se de que o faz com cuidado.

É melhor limpar as pérolas com um pano macio e nada mais. Isso removerá a poeira e sujidade que podem ficar presas entre as pérolas, além de ajudar a remover quaisquer marcas sem o uso de produtos químicos.

Bijuterias

Devido à frequentemente fina camada de ouro ou prata usada para revestir, riscos e desbotamento são comuns quando se trata de bijuterias, mas existem produtos que pode usar para ajudar a revitalizar e renovar estes itens.

Uma mistura de água e bicarbonato de sódio aplicada com um pano macio ou uma escova macia pode realmente ajudar a reduzir os riscos e dar uma nova vida às suas bijuterias. A pasta de dentes pode ser usada como uma alternativa útil.

Relógios ou relógios desportivos (aço inoxidável ou outro metal)

Os relógios costumam ficar muito desgastados, mas são frequentemente esquecidos quando se trata de limpeza. Embora deva usar água para limpá-los, é fundamental que não use muita ou poderá causar danos.

Usando um pano macio, remova quaisquer vestígios iniciais de poeira e sujidade do relógio, em seguida, passe um pano macio ou uma escova de cerdas macias em água morna (nunca a ferver) misturada com uma gota ou duas de detergente para a loiça e limpe o mostrador e bracelete. Pode então limpar o relógio e, se preferir, borrife-o levemente com um limpa vidros para dar mais brilho.

Para relógios de luxo, os especialistas da Goldsmiths recomendam levar o seu relógio a uma limpeza profissional para realizar uma revisão completa em intervalos regulares.

Relógios desportivos (borracha)

Limpar um relógio destes requer uma abordagem um pouco diferente para um relógio de metal. Nunca deve usar detergentes ou sabonetes para limpar o seu relógio desportivo que tenha uma pulseira de borracha.

Em vez disso, opte por um pano não abrasivo e sem pelos, humedecido apenas em água (se necessário) e secar depois de limpo.