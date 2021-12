Esta estação, não faltam brilhos, tecidos metálicos e muita exuberância nas coleções de moda que as principais marcas delinearam para o outono/inverno de 2021/22. Para além do dourado e do prateado, há metalizados com tonalidades diferenciadoras, perfeitos para este réveillon. Independentemente do local que eleger para a sua passagem de ano, há duas coisas que não pode deixar de fazer. Proteger-se ao máximo para não contrair COVID-19 numa altura em que a pandemia se agrava e apostar em peças que transmitam elegância, confiança e otimismo, como estas.