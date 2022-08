A Calvin Klein lança a nova coleção a pensar nos clientes modernos e reforça a estética mundialmente reconhecida da marca. O minimalismo convive em harmonia com o cariz sensual e provocador desta marca e é assim há mais de 50 anos.

Elegância, modernidade, design parecem ser as palavras-chave desta nova coleção. Arquitetura, escultura e sofisticação são outros conceitos que também se juntam nas joias da coleção primavera/verão da Calvin Klein.

Entre os vários assessórios que compõem esta linha, realçam-se (tal como na imagem acima): o colar em aço dourado e rosa, os brincos em aço com cristais, o colar em aço com pendentes e o anel tricolor.

Além destas joias, conheça a restante coleção e os estilos que a destacam:

Estilo Icónico

Com formas esculturais e dois tons metálicos

O design fino e estrutural a que a marca nos habituou continua presente e nesta nova linha apresenta um design em que evoca a gota de água para refrescar as tendências da estação.

O Tempo

Do mais moderno ao elegante: formas icónicas para todos

O design discreto com realce na marca num minimalismo elegante. Relógios, pulseiras e anéis numa aposta no C e no círculo, nas formas mais arredondadas e com o brilho dos cristais.

Gotas esculpidas

Design em camadas e orgânico. Para uma afirmação de estilo

Numa mistura de sofisticação e escultura, estas joias em forma de gota de água revelam um estilo distinto. Além dos colares com pendentes, o anel também revela a sua originalidade e elegância.

Arquitetónico



Linear com toque metálico

As linhas geométricas e as formas sofisticadas realçam esta linha, seja no colar com dog tag ou no anel com acabamento escovado. Os brincos aliam-se à pele reforçando um estilo urbano.

Pulseiras esculturais

Um toque industrial e um acabamento com textura

O design que se alia à pele num estilo claramente moderno. Com uma inspiração industrial, a pulseira entrançada com fecho magnético multifacetado com inspiração industrial destaca-se nesta linha. A sofisticação, elegância e contemporaneidade ficam a cargo do anel e das pulseiras.

A marca, fundada em 1968 por Calvin Klein e o seu sócio Barry Schwartz, mantém-se líder no setor da moda norte-americana. Esta coleção está disponível em todo o mundo e vem reforçar a identidade da marca.

Por cá, estes produtos podem ser adquiridos na loja da Calvin Klein no Centro Colombo, nas lojas Boutique dos Relógios e no site Boutique dos Relógios.