Ir à ModaLisboa é sinónimo de escolher um look original para dar nas vistas. Porque o contexto que vivemos não tem de cortar asas à imaginação e impedir de vestir looks mais diferenciados para a ocasião, a JD destaca algumas peças-chave que podem fazer a diferença e dar aquele toque “fashion” no guarda-roupa escolhido para assistir à edição digital do evento, este ano.

Versatilidade e conforto têm sido a escolha de muitos amantes de moda urbana no último ano, com a roupa confortável a fazer parte das escolhas do que vestir no dia a dia.

Ténis, camisolas, vestidos, calças e acessórios são algumas das sugestões que a JD apresenta para conseguir um look diferenciado, mas sempre confortável. O desafio é não deixar de aproveitar a ocasião para celebrar o mundo da Moda e escolher o look perfeito para “ir” à Lisboa Fashion Week.

Algumas propostas de street style: