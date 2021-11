A mulher moderna e exigente já se habituou a encontrar na Anonyme Designers os looks mais autênticos e arrojados sem esquecer o requinte e elegância.

A coleção outono-inverno 21 da marca de Milão não foge à regra e entre outras propostas, apresenta uma linha de vestidos inesquecível pelos seus padrões, designs e qualidade.

Para qualquer momento do dia a dia as opções são variadas e passam por vestidos longos ou curtos com designs fluídos que elogiam a silhueta feminina.

Os padrões são uma forte aposta em vestidos com inspirações geométricas ou com um toque vintage a piscar o olho às décadas de 80 e 90.

Numa coleção em que as mulheres são as verdadeiras estrelas e em que os vestidos são peças chave, a preocupação no conforto de materiais suaves aliado a designs irresistíveis foi uma constante e a prova disso são estes modelos que a marca apresenta.