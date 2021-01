copie a peça chave: os looks trendy de Maria Pombo

Com apenas 26 anos e 1.8 milhões de seguidores María Pombo é um dos nomes mais influentes quando se fala de instagramers em Espanha.

Começou a tornar-se conhecida em 2011 e desde então, que faz as delicias das fashionistas que não dispensam acompanhar o seu dia a dia e acima de tudo os seus looks. Por isso mesmo, decidimos eleger três looks nos quais nos focámos essencialmente nas peças chave, camisa, vestido e cardigan, para que possa inspirar-se quando construir os seus e conseguir ter uma visão diferente das peças.

Dê uma vista de olhos!

Camisa

Vestido

Cardigan